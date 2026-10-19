Семьям из приграничья разрешили получить детские пособия задним числом

Россияне, вынужденно покинувшие приграничные территории, смогут получать единое пособие на детей по упрощённым правилам. Причём оформить выплаты разрешат задним числом — за период с 1 января 2026 года. Это следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Послабления распространяются на семьи, временно отселённые в безопасные районы из отдельных населённых пунктов Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Аналогичный порядок уже действовал в 2025 году, а теперь его возобновили.

При назначении пособия не станут учитывать недвижимость, оставшуюся на территориях, откуда эвакуировали людей, а также зарегистрированный на них транспорт. Кроме того, для переселенцев отменили ряд оснований для отказа, связанных с документами и имущественным положением.

Отдельное исключение предусмотрено для семей, в которых заявитель официально признан безработным. Даже если среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум, это не станет препятствием для получения выплаты. В таком случае её назначат в размере 50% прожиточного минимума на ребёнка, а для беременных женщин — 50% прожиточного минимума трудоспособного населения.

Получить деньги за прошедшие месяцы смогут семьи, подавшие заявление до конца 2026 года. Однако пособие начислят не раньше месяца отселения, а при наличии ранее назначенной выплаты — только после завершения предыдущего периода.

Часть льгот сохранят и в 2027 году. При рассмотрении заявлений продолжат не учитывать оставшуюся недвижимость и транспорт, однако пособие по этим правилам будут назначать на шесть месяцев.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин потребовал уделить особое внимание поддержке жителей приграничных регионов. На встрече с избранными губернаторами 30 сентября президент призвал помогать пострадавшим семьям, восстанавливать повреждённую инфраструктуру и поддерживать местный бизнес. В частности, в Белгородской области компенсации за утраченное жильё получили 5627 человек. Как сообщали региональные власти в августе, общая сумма выплат достигла 32,5 миллиарда рублей, а более пяти тысяч жителей уже переехали в новые дома и квартиры. На рассмотрении тогда оставались заявки ещё на 874 объекта общей стоимостью 6,1 миллиарда рублей.