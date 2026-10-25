«Готов к переговорам»: Иран предложил США сделку по Ормузу в обмен на снятие блокады
Тегеран передал Вашингтону предложение по Ормузскому проливу
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Иран и США, похоже, готовы к большой сделке: Тегеран предложил Вашингтону открыть Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады с иранских портов. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники. По данным телеканала, предложение уже передано через пакистанских посредников, а Исламская Республика уведомила Пакистан о готовности вернуться за стол переговоров.
«Иран предложил США возобновить судоходство в Ормузском проливе в обмен на снятие американской блокады с портов Исламской Республики», — утверждает Al Arabiya.
При этом официально Тегеран информацию пока не комментирует — ни подтверждения, ни опровержения не последовало. Источники телеканала настаивают: сигнал Вашингтону отправлен, и теперь мяч на стороне США.
«Готов к возобновлению переговоров с США», — такой сигнал, по данным Al Arabiya, Иран передал Пакистану.
А тем временем четыре влиятельные страны — Египет, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция — уже потребовали снять ограничения на судоходство в Ормузском проливе. На встрече в Стамбуле министры иностранных дел приняли совместное заявление, в котором призвали к скорейшему восстановлению безопасного прохода судов. Они также предупредили, что дальнейшее промедление ударит по всей мировой экономике, зависящей от нефти из этого региона.
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