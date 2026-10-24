Иранские СМИ сообщили о новой атаке на нефтяной танкер в Ормузском проливе

Новый нефтяной супертанкер предположительно подвергся атаке при выходе из Ормузского пролива. Об инциденте сообщает иранское СМИ Pars Today, ссылаясь на спутниковые снимки, которые могут свидетельствовать о повреждении судна.

По предварительной информации, танкер перевозил нефть и двигался в сторону выхода из пролива. Вскоре после предполагаемого удара появились снимки спутника Sentinel-2, на которых заметно потемнение корпуса в кормовой части, за надстройкой.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на танкере с двумя миллионами баррелей нефти в Ормузском проливе. По информации иранского агентства Tasnim, 17 октября супертанкер подорвался на морской мине при прохождении пролива. После взрыва на борту возник сильный пожар, а сведения о судьбе экипажа не поступали.