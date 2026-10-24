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Опубликовано 24 октября, 21:19

Иранские СМИ сообщили о новой атаке на нефтяной танкер в Ормузском проливе

В Ормузском проливе атакован нефтяной супертанкер

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Новый нефтяной супертанкер предположительно подвергся атаке при выходе из Ормузского пролива. Об инциденте сообщает иранское СМИ Pars Today, ссылаясь на спутниковые снимки, которые могут свидетельствовать о повреждении судна.

По предварительной информации, танкер перевозил нефть и двигался в сторону выхода из пролива. Вскоре после предполагаемого удара появились снимки спутника Sentinel-2, на которых заметно потемнение корпуса в кормовой части, за надстройкой.

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Ранее Life.ru сообщал о пожаре на танкере с двумя миллионами баррелей нефти в Ормузском проливе. По информации иранского агентства Tasnim, 17 октября супертанкер подорвался на морской мине при прохождении пролива. После взрыва на борту возник сильный пожар, а сведения о судьбе экипажа не поступали.

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Анастасия Никонорова
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