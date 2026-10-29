Готовились к обычному полёту: «Русские витязи» рассказали о дне гибели двух асов на Су-30СМ

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» официально подтвердила гибель двух своих лётчиков, полковника Олега Ерофеева и подполковника Владимира Кочетова. Спустя девять дней после трагедии их сослуживцы опубликовали прощальное обращение, в котором рассказали о последнем утре товарищей и пообещали продолжить полёты в память о них.

В официальном Telegram-канале пилотажной группы появилось эмоциональное послание, посвящённое погибшим военнослужащим. Его авторы признались, что случившееся 21 октября навсегда изменило жизнь коллектива.

«Сегодня девятый день, как наша жизнь и наша история разделились на «до» и «после». Каждая строчка этого текста даётся очень непросто, как непросто проходят и все эти дни без наших дорогих друзей, братьев по крылатому строю: полковника Олега Ивановича Ерофеева и подполковника Владимира Геннадьевича Кочетова», — говорится в обращении.

Сослуживцы подробно вспомнили утро трагического дня. На аэродроме стояла ясная погода, экипажи готовились к выполнению плановых полётов. Ерофеев вместе с лётчиками Алексеевым и Щегловым отмечал 31-ю годовщину выпуска из Качинского высшего военного авиационного училища.

Коллеги вспоминали годы учёбы и получение первых офицерских погон на Мамаевом кургане. Владимир Кочетов тем временем готовил для товарищей свой привычный завтрак с большим количеством лука, шутя о пользе такого блюда для иммунитета.

Ничто в обычном распорядке аэродрома не предвещало беды. В группе подчеркнули, что даже при идеальных погодных условиях профессия военного лётчика остаётся сопряжённой с высоким риском, а каждый вылет требует предельной ответственности.

«К сожалению, случаются и потери. Потери, после которых наступает звенящая, оглушающая тишина. А вместе с ней приходит боль, которую не заглушить ничем», — написали сослуживцы погибших.

Лётчики признались, что им ещё предстоит научиться жить с этой утратой. Однако отказываться от общего дела они не собираются: в память о Ерофееве и Кочетове коллектив намерен продолжать лётную работу и сохранять традиции пилотажной группы.

«Будем помнить. Будем гордиться. Будем благодарить наших друзей, наших товарищей за всё, что они сделали при жизни на земле. За их преданность делу, за их вклад в наше общее дело, за то, какими людьми и лётчиками они были», — подчеркнули авторы обращения.

В завершение они назвали гибель товарищей их последним полётом и выразили надежду, что совершённый ими подвиг получит достойную оценку. Трогательное послание закончилось словами: «Ребята, будем жить!!!»

Ранее Life.ru сообщал о гибели двух пилотов «Русских витязей» при предполагаемом крушении истребителя Су-30СМ во время учебно-тренировочного полёта. Олег Ерофеев занимал должность заместителя начальника Центра показа авиационной техники и обладал квалификацией военного лётчика-снайпера. В основной состав «Русских витязей» он вошёл в 2003 году, освоив за время службы несколько типов истребителей, в том числе Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Владимир Кочетов служил старшим лётчиком и инспектором службы безопасности полётов.