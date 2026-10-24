СУ-30СМ разбился во время учебного полёта — погибли 2 пилота «Русских витязей»
Обложка © Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» Кубинка
Два лётчика пилотажной группы «Русские витязи» погибли, предположительно, во время учебно-тренировочного полёта 22 октября. Жертвами авиапроисшествия стали заслуженный военный лётчик Олег Ерофеев и Владимир Кочетов.
По данным Mash, во время учебного полёта потерпел крушение истребитель СУ-30СМ под управлением «Русских витязей». Ерофеев занимал должность заместителя начальника Центра показа авиационной техники и имел квалификацию военного лётчика-снайпера. Кочетов служил старшим лётчиком и инспектором службы безопасности полётов того же центра.
Олег Ерофеев был одним из опытных участников «Русских витязей». Он входил в основной состав пилотажной группы с 2003 года, освоил шесть типов самолётов, включая Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Его общий налёт составлял около 3300 часов.
В 2024 и 2025 годах лётчик участвовал в авиашоу над Обью в Барнауле, посвящённых Дню города. Во время выступлений он демонстрировал фигуры высшего пилотажа на боевых истребителях.
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