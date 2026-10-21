Участник двух Олимпиад велогонщик Сергей Кучеров погиб на СВО

Российский велогонщик, участник двух Олимпийских игр Сергей Кучеров погиб в зоне специальной военной операции. Спортсмену было 46 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сергей погиб на СВО», — рассказал собеседник агентства. Обстоятельства и точная дата гибели спортсмена пока не раскрываются.

Ранее Федерация велосипедного спорта России сообщила о смерти Кучерова, не уточнив её причину. В организации выразили соболезнования родным, близким, друзьям и воспитанникам велогонщика, отметив его вклад в развитие отечественного спорта.

Кучеров был мастером спорта международного класса и выступал за сборную России по велоспорту на треке с 2001 года. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году он занял 12-е место в командном спринте, а спустя четыре года на Играх в Лондоне вместе с партнёрами по сборной поднялся на седьмую строчку.

За свою карьеру спортсмен неоднократно выигрывал чемпионаты России в индивидуальном и командном спринте. Среди его международных достижений — победа на этапе Кубка мира в Пекине, а также медали соревнований в Германии, Китае и Москве.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели в зоне СВО российского шорт-трекиста, мастера спорта Ивана Денисова. Спортсмен представлял Республику Марий Эл, а после завершения карьеры работал тренером. О его смерти в октябре 2023 года сообщил Союз конькобежцев России.