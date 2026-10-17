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Опубликовано 17 октября, 12:18

Искали два года: Служивший в ВСУ экс-игрок «Зенита» погиб в зоне СВО

Экс-футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО

Обложка © Wikipedia / FC Volyn Lutsk

Обложка © Wikipedia / FC Volyn Lutsk

Бывший полузащитник сборной Украины Роман Максимюк, который почти два года числился пропавшим без вести, на самом деле погиб в зоне боевых действий. Спортсмен проходил службу в рядах ВСУ, а его судьба долгое время оставалась неизвестной. О смерти футболиста сообщило агентство УНИАН со ссылкой на его супругу Веру.

Последний раз Максимюк выходил на связь с родными 30 января 2025 года. Тогда он находился в составе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ на Красноармейском направлении. После выполнения боевого задания связь с ним оборвалась. Семья продолжала надеяться на его возвращение, однако спустя более чем полтора года гибель мужчины удалось подтвердить с помощью генетической экспертизы.

До начала военной службы Максимюк был известен выступлениями на профессиональном футбольном уровне. За свою карьеру он успел поиграть за луцкую «Волынь», «Днепр», киевское «Динамо» и одесский «Черноморец». Также спортсмен защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым в 1999 году завоевал Кубок России. В составе национальной команды Украины он провёл пять матчей. Осенью 2022 года бывший полузащитник добровольно вступил в ВСУ.

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Из погибших военнослужащих ВСУ, вероятно, можно собрать целую футбольную команду. Ранее Life.ru сообщал о гибели литовского футболиста Игнаса Кайлюса, который также участвовал в боевых действиях на стороне Украины. 25-летний спортсмен перестал выходить на связь в начале июня 2026 года.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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