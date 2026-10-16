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Опубликовано 16 октября, 20:38

Командующий «Севера» доложил об уничтожении более 600 военных ВСУ под Сумами

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российская группировка войск «Север» уничтожила более 600 украинских военнослужащих в районе населённого пункта Садки в Сумской области. Об этом командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил президенту России Владимиру Путину.

«В ходе ведения наступательных действий в районе Садки были окружены и уничтожены подразделения 68-й отдельной и 129-й отдельной тяжёлой механизированных бригад, ВСУ потеряли более 600 человек», — сказал Никифоров.

По словам Никифорова, потери украинской стороны произошли в ходе наступательных действий. Он заявил, что в районе Садков были окружены и уничтожены подразделения 68-й отдельной и 129-й отдельной тяжёлых механизированных бригад ВСУ.

Командующий также сообщил о результатах действий группировки «Север» на белгородском направлении. По его утверждению, за летне-осенний период российские войска заняли 58 населённых пунктов и установили контроль более чем над тысячей квадратных километров территории.

«Всего за летне-осенний период в результате нашего наступления на белгородском направлении освобождено 58 населённых пунктов и более 1 000 квадратных километров территории», — добавил командующий.

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Ранее командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска контролируют 70% протяжённости полосы безопасности на границе с Украиной в Курской и Белгородской областях. По его словам, под контролем ВС РФ находятся 465 километров из 660 на двух приграничных направлениях.

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Анастасия Никонорова
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