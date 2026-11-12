Хатидже Буюхчан, готовившая по заданию СБУ теракт против военнослужащего Черноморского флота, получила 17 лет колонии и штраф в 400 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Целью предполагаемого нападения был командир морского штурмового авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота. Согласно материалам дела, 1 апреля 2025 года женщина получила от сотрудника украинской спецслужбы поручение выяснить, где находится автомобиль офицера.

К тому моменту Буюхчан уже сотрудничала с СБУ. Как установил суд, к конфиденциальной работе её привлекли во время пребывания на Украине в период с 1 мая по 18 июля 2024 года.

В апреле 2025-го женщина приехала в Крым, посетила место проживания военнослужащих и заказала через интернет детали, необходимые для сборки самодельных взрывных устройств.

Следующий этап подготовки пришёлся на 5 мая. В этот день Буюхчан приобрела взрывчатое вещество, взрывное устройство и оборудование для дистанционного подрыва. Затем она перевезла компоненты на автомобиле к месту хранения, где в тот же день её задержали правоохранители.

Суд признал женщину виновной в государственной измене, приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств, а также подготовке к их изготовлению. Наказание она должна отбывать в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать его в Апелляционном военном суде.

Ранее Life.ru сообщал, что житель Крыма получил 21 год лишения свободы за участие в подготовке убийства высокопоставленного должностного лица по заданию СБУ. По данным прокуратуры, мужчина должен был передать предполагаемому исполнителю деньги, оружие, боеприпасы и взрывные устройства.