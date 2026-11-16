Рэпер Альберт Васильев, выступающий под псевдонимом Киевстонер, может снимать жильё в элитном комплексе Eurovea Riverside в Братиславе. К такому выводу пришли «Известия», сопоставив детали на видео и фотографиях, которые артист и его жена, блогер Алина Боул, публикуют в соцсетях.

Журналисты нашли в кадрах элементы, которые связали с жилым комплексом у Дуная, в том числе надпись Riverside и вид на мост Аполло. По оценке издания, Васильев может арендовать квартиру площадью около 90 квадратных метров.

Стоимость аренды жилья в этом комплексе «Известия» оценили в €5–6 тыс. в месяц. Издание также сообщило, что предполагаемая квартира принадлежит словацким бизнесменам, а не самому рэперу.

Напомним, в июле ФСБ России обвинила Киевстонера в организации подготовки атаки беспилотников на оборонное предприятие в Московской области при содействии Службы безопасности Украины. По данным ведомства, рэпер координировал своих пособников и финансировал операцию. Киевстонер обвинения отвергает. Сейчас он находится за рубежом.