Евросоюз рискует не выполнить планы по укреплению военного потенциала к 2030 году. В Еврокомиссии считают, что страны сообщества отстают от намеченных целей, и призывают их ускорить подготовку к возможным кризисам. Об этом сообщил брюссельский портал Rapporteur.

«Евросоюз далёк от выполнения своих оборонных задач, несмотря на беспрецедентное финансирование и политические обязательства», — говорится в проекте рабочей программы Еврокомиссии на 2027 год.

В документе также указано, что европейским странам необходимо активнее укреплять обороноспособность, повышать устойчивость и развивать военные возможности. Это должно помочь ЕС быстрее реагировать на кризисы и более серьёзные угрозы.

Оценка Еврокомиссии перекликается с выводами конфиденциального доклада Европейского оборонного агентства. В нём ведомство указало на «значительные проблемы» по всем девяти направлениям развития военных возможностей ЕС в рамках программы «Готовность 2030».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не стремится к военному конфликту с Европой, но готова к такому развитию событий, если европейские страны начнут войну. Российский лидер также усомнился, что ЕС сможет добиться стратегического поражения России к 2030 году. По его словам, при чрезмерном обострении противостояния победителей может не оказаться.