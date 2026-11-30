Россия готова провести в Москве консультации с представителями европейских стран по урегулированию конфликта на Украине. Однако для участия в переговорном процессе Европе необходимо сформулировать свою позицию и обозначить цели, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас европейцы настойчиво просятся за стол переговоров, пытаются заскочить «в последний вагон уходящего поезда». Но для этого им нужно определиться с позицией, объяснить — какие цели они перед собой ставят», — отметил глава российского МИД в статье для газеты «Ведомости».

По словам Лаврова, если европейские государства намерены и дальше безоговорочно поддерживать Киев и препятствовать переговорному процессу, который запустили США, то подобный подход лишь свидетельствует об их стремлении к дальнейшей эскалации конфликта. Такую политику министр назвал «мегафонной дипломатией».

«Готовы принять их представителей в Москве для консультаций. От диалога — базового элемента дипломатии — мы не отказываемся, но он должен быть профессиональным, нацеленным на устойчивое урегулирование украинской ситуации путём искоренения первопричин кризиса», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также обозначил ключевые для Москвы вопросы урегулирования. По его словам, необходимо гарантировать безопасность России на западных рубежах, обеспечить соблюдение прав русских и русскоязычного населения, а также устранить угрозы, которые, по оценке российской стороны, исходят от Киева и его западных партнёров.

«Чем раньше это наконец осознают в Европе, тем будет лучше», — подытожил министр.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров выразил сочувствие жителям европейских государств, руководство которых утратило связь с реальностью. С таким заявлением глава российской дипломатии выступил на встрече с участниками программы «Диалог во имя будущего».