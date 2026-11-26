В Москве сочувствуют жителям европейских стран, оказавшимся под властью политиков, которые оторваны от реальности. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с участниками программы «Диалог во имя будущего».

Министр напомнил о высказывании бывшего руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, сравнившего Европу с цветущим садом, окружённым джунглями. По мнению дипломата, период процветания этого сада остался в прошлом, а теперь наступила стадия его увядания.

«В этом «саду», наверное, раньше всё по-настоящему «цвело», но любой цветок начинает загнивать. Там сейчас эта стадия наступила. Мы сочувствуем европейцам, которые оказались под властью абсолютно эгоистичных, нереалистично мыслящих элит», — ответил он.

Отказ принимать во внимание интересы соседей потенциального партнёра руководитель внешнеполитического ведомства назвал проявлением высокомерия и продолжением неоколониальной политики Запада.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал рабочие контакты с представителями ЕС малорезультативными. Ещё 19 ноября Владимир Путин сообщил о приглашении зарубежных политиков на переговоры. Возможность такой встречи, по данным Bloomberg, обсуждалась в Великобритании, Германии и Франции. Однако позднее Еврокомиссия выступила против двусторонних консультаций, предложив привлечь к ним государства Евросоюза и НАТО.