Контакты есть, отдачи мало: В Кремле оценили диалог с Европой
Песков назвал малорезультативными рабочие контакты России с ЕС
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россия поддерживает рабочие контакты с представителями Евросоюза, однако пока они не дают существенных результатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Определенные рабочие контакты есть, но, скажем так, пока малорезультативны», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.
Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва пригласила европейских представителей на переговоры. Вслед за этим, по данным Bloomberg, Великобритания, Германия и Франция начали обсуждать возможность прямого диалога с РФ.
Однако 23 ноября Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций, выступив за многосторонний формат с участием стран ЕС и НАТО. Кроме того, в Брюсселе сочли преждевременным обсуждение архитектуры европейской безопасности до прекращения боевых действий на Украине. На следующий день в Кремле признали, что пока не понимают, какой вклад Европа может внести в мирное урегулирование.
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