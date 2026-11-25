Россия поддерживает рабочие контакты с представителями Евросоюза, однако пока они не дают существенных результатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Определенные рабочие контакты есть, но, скажем так, пока малорезультативны», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва пригласила европейских представителей на переговоры. Вслед за этим, по данным Bloomberg, Великобритания, Германия и Франция начали обсуждать возможность прямого диалога с РФ.

Однако 23 ноября Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций, выступив за многосторонний формат с участием стран ЕС и НАТО. Кроме того, в Брюсселе сочли преждевременным обсуждение архитектуры европейской безопасности до прекращения боевых действий на Украине. На следующий день в Кремле признали, что пока не понимают, какой вклад Европа может внести в мирное урегулирование.