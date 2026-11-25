Европейские страны могут не успеть отреагировать на начало военного конфликта с Россией: российским ракетам потребуется пять-семь минут, чтобы достичь Германии. Об этом заявил депутат Европарламента от ФРГ Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала.

«Если начнётся война, российским ракетам понадобится всего семь минут, а возможно, и пять, чтобы достичь Германии», — утверждает он.

По мнению парламентария, европейские политики недооценивают опасность дальнейшей эскалации и практически не предпринимают шагов для предотвращения прямого столкновения. Он считает, что единственным способом избежать такого сценария остаётся заблаговременный поиск дипломатического решения. Фон дер Шуленбург рассказал, что пытается убедить коллег в необходимости переговоров, однако в Европарламенте сталкивается с преобладанием жёстких антироссийских настроений.

Показательным примером политик назвал ситуацию вокруг переговоров в Абу-Даби. Европейские страны рассчитывали получить место за столом переговоров, но не смогли договориться, кто будет представлять их интересы. Вместо выработки общей позиции европейские государства продолжают выдвигать угрозы, утверждает депутат.