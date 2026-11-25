«Пока не стало поздно»: В Германии высказались о переговорах с Россией
Фон дер Шуленбург: Отказ от переговоров с Россией грозит Европе катастрофой
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Европейские страны могут не успеть отреагировать на начало военного конфликта с Россией: российским ракетам потребуется пять-семь минут, чтобы достичь Германии. Об этом заявил депутат Европарламента от ФРГ Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала.
«Если начнётся война, российским ракетам понадобится всего семь минут, а возможно, и пять, чтобы достичь Германии», — утверждает он.
По мнению парламентария, европейские политики недооценивают опасность дальнейшей эскалации и практически не предпринимают шагов для предотвращения прямого столкновения. Он считает, что единственным способом избежать такого сценария остаётся заблаговременный поиск дипломатического решения. Фон дер Шуленбург рассказал, что пытается убедить коллег в необходимости переговоров, однако в Европарламенте сталкивается с преобладанием жёстких антироссийских настроений.
Показательным примером политик назвал ситуацию вокруг переговоров в Абу-Даби. Европейские страны рассчитывали получить место за столом переговоров, но не смогли договориться, кто будет представлять их интересы. Вместо выработки общей позиции европейские государства продолжают выдвигать угрозы, утверждает депутат.
Ранее внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен заявила о необходимости прекратить выделение миллиардов евро Украине. По словам политика, немецкая экономика переживает серьёзные трудности: компании закрываются, производство сокращается, а число безработных превышает три миллиона человек. При этом правительство продолжает направлять значительные средства на поддержку Киева.