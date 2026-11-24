Великобритания и страны Евросоюза расходятся в подходах к восстановлению диалога с Россией. О сохранении прежнего дипломатического курса Лондона заявил глава британского МИД Эд Милибэнд.

«У нас с Европой разные взгляды на взаимодействие с Россией. У нас есть посол в Москве, но мы не взаимодействуем напрямую с Путиным, Лавровым и другими», — отметил он.

Менять эту стратегию Соединённое Королевство не намерено. Вместе с тем оно заинтересовано в участии в переговорах по украинскому урегулированию и формированию новой архитектуры европейской безопасности.

Поводом для заявления стал вопрос парламентариев о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Беседа состоялась 27 октября по инициативе руководителей двух североевропейских государств. Помимо ситуации на Украине, собеседники затронули обстановку на Балтике и севере континента, а также приветствовали договорённость о возобновлении трёхсторонних консультаций между Москвой, Вашингтоном и Киевом.

Напомним, 19 ноября Bloomberg сообщил об обсуждении Великобританией, Германией и Францией возможности встречи с представителями РФ. Этому предшествовало приглашение российского президента посетить столицу для обсуждения перспектив мирного урегулирования. Имена получивших соответствующее предложение политиков в Кремле раскрывать не стали.