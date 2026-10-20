«Готовят почву для саммита»: Военный эксперт раскрыл, почему Китай ограничил экспорт дронов

Ужесточение Китаем правил поставок беспилотников за рубеж может быть связано с подготовкой возможных переговоров лидеров России, США и КНР. Такое предположение в беседе с «Ридусом» высказал военный эксперт, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

С 18 ноября 2026 года китайским экспортёрам понадобится разрешение на вывоз отдельных категорий дронов, комплектующих и технологий двойного назначения. Под контроль попадут в том числе дальнобойные аппараты, двигатели и системы управления. При этом речь не идёт о полном запрете международных поставок.

Собеседник издания связал изменения с использованием китайских беспилотников и деталей украинскими военными. По его оценке, новые требования способны осложнить закупки подобной продукции не только для Киева, но и для западных стран, если оборудование предназначено для военных целей.

«Новые меры могут говорить о реальной подготовке к трёхсторонней встрече», — заявил Перенджиев.

Специалист предположил, что решение Пекина могло стать итогом продолжительных контактов с Москвой. Он также напомнил об атаках на российскую топливную инфраструктуру и допустил, что ограничения на поставки компонентов повлияют на возможности украинских подразделений.

По мнению Перенджиева, усиленный контроль за экспортом одновременно может открыть для России дополнительные возможности сотрудничества с китайскими производителями. Перспективы такой кооперации он связал с политическими договорённостями между двумя странами.