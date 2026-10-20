Руденко: Китай заинтересован в разрешении конфликта на Украине

Пекин не намерен отказываться от собственных предложений по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на возможное участие США в обсуждении этого вопроса. Об этом замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил «Известиям».

По оценке дипломата, Китай сохраняет интерес к разрешению кризиса и, вероятно, продолжит продвигать инициативы, которые уже представлял ранее. Руденко также высказался о возможной встрече президента РФ Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа. По его словам, если переговоры трёх лидеров состоятся, они могли бы обозначить подходы Москвы, Пекина и Вашингтона к международным конфликтам, включая украинский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести трёхстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент также допустил, что переговоры могут пройти в Китае.