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Регион
Опубликовано 19 октября, 23:13

Трамп: Россия действует справедливо по отношению к Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил действия России и председателя КНР Си Цзиньпина в отношении Украины. По словам американского лидера, Москва и Пекин могли предпринять гораздо больше, однако не стали использовать все свои возможности. Республиканец подчеркнул, что ценит такую позицию.

«(Председатель КНР Си Цзиньпин. — Прим. Life.ru) был очень справедлив по отношению к Украине. То же самое касается и России. Они сделали далеко не всё, что могли бы сделать, и я это ценю. Они знают, что я это ценю», — сказал глава Белого дома журналистам.

Его слова прозвучали на фоне обсуждения возможных трёхсторонних переговоров с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

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Ранее республиканец усомнился в желании главаря киевского руководства Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине. Также глава Белого дома напомнил, что бывший комик два года назад имел возможность заключить более выгодную сделку, чем сейчас. Он отметил, что Украина лишилась значительной части территорий, а её мужское население сильно сократилось.

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Виталий Приходько
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