Трамп: Россия действует справедливо по отношению к Украине

Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил действия России и председателя КНР Си Цзиньпина в отношении Украины. По словам американского лидера, Москва и Пекин могли предпринять гораздо больше, однако не стали использовать все свои возможности. Республиканец подчеркнул, что ценит такую позицию.

«(Председатель КНР Си Цзиньпин. — Прим. Life.ru) был очень справедлив по отношению к Украине. То же самое касается и России. Они сделали далеко не всё, что могли бы сделать, и я это ценю. Они знают, что я это ценю», — сказал глава Белого дома журналистам.