Китай вводит новые ограничения на поставки дронов за рубеж

Китай с 18 ноября ужесточит контроль за экспортом беспилотников, комплектующих и технологий, которые могут применяться как в гражданских, так и в военных целях. Новые правила затронут в том числе дальнобойные дроны, авиационные двигатели и системы автономного управления. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Под ограничения попадут беспилотники с дальностью полёта от 300 километров, а также аппараты, способные летать за пределами прямой видимости оператора. Для последних установлены дополнительные критерии по продолжительности полёта и устойчивости к сильному ветру.

В частности, экспортный контроль затронет БПЛА, которые могут находиться в воздухе от 30 минут до трёх часов и сохранять управляемость при порывах ветра от 12,86 метра в секунду. Отдельные требования предусмотрены для аппаратов с продолжительностью полёта от трёх часов.

Разрешение потребуется и на вывоз некоторых беспилотников, оснащённых системами распыления аэрозолей вместимостью более 80 литров либо рассчитанных на установку такого оборудования. Ограничения также распространятся на отдельные типы авиационных двигателей, средства радиосвязи, навигационные системы и технологии управления группами дронов.

Китайские экспортёры должны будут указывать конечных получателей продукции и соблюдать установленные процедуры лицензирования. При этом новые правила не означают полного запрета на международные поставки беспилотников: для отдельных категорий предусмотрены упрощённые процедуры.

В Минкоммерции объяснили решение необходимостью обеспечить национальную безопасность и предотвратить использование китайских технологий в немирных целях. Ведомство подчеркнуло, что одновременно намерено поддерживать законную международную торговлю гражданскими беспилотниками.

Ранее Life.ru рассказывал, что Китай уже вводил ограничения на экспорт беспилотников и комплектующих. Ещё в 2023 году Пекин установил контроль за поставками отдельных двигателей, средств радиосвязи и гражданских дронов, которые потенциально могут использоваться в военных целях.