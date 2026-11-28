На Новый год дети мечтают не только об игрушках и сладостях, но и о настоящем волшебстве. Всероссийский Дед Мороз рассказал РИА «Новости» о самых необычных просьбах, которые получал от юных авторов праздничных писем.

«В числе необычных просьб – говорящий кот, волшебная палочка, живая кукла, суперсилы - умение летать и читать мысли», — поделился зимний волшебник.

Главный Дед Мороз страны живёт в собственной сказочной резиденции в Великом Устюге. Туда круглый год приезжают путешественники, чтобы прогуляться по территории вотчины, посетить экскурсии, познакомиться с героями сказок и лично встретиться с хозяином резиденции.

Какие подарки дети чаще всего просят на Новый год, ранее выяснял Life.ru. В ноябре редакция подсчитала стоимость 11 популярных детских желаний — в списке оказались игрушки, конструкторы, велосипеды, наушники, смартфоны и игровые приставки. Некоторые подарки обойдутся родителям в десятки тысяч рублей.