Говорят о мире, но делают обратное: Путин высказался о позиции Киева

Киев делает всё, чтобы не было мира и переговоров с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Поводом для такого заявления стал удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области Елены Останиной. В результате атаки женщина погибла.

«Представители киевского режима, верхушки в Киеве, говорят о мире, предлагают возобновить якобы переговоры. Ну а сами, совершая преступления подобного рода, делают все для того, чтобы никакого мира не было и никаких переговоров бы не было», — сказал Путин.

Также Владимир Путин заявил о заинтересованности украинских коррупционеров в продолжении конфликта ради сохранения власти. По словам президента России, для части представителей украинской элиты прекращение боевых действий может означать потерю политических позиций и доступа к ресурсам.