Путин: Казнокрадам на Украине нужна война, чтобы оставаться у власти

Президент России Владимир Путин заявил, что власти в Киеве сохраняют своё положение благодаря продолжению конфликта. Об этом он сказал на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Власть [на Украине] узурпирована кучкой казнокрадов, коррупционеров, которым нужна война», — подчеркнул президент.

Путин связал продолжение боевых действий с желанием киевской верхушки оставаться у власти без проведения выборов. По его словам, киевское руководство также получает возможность продолжать использовать государственные ресурсы и средства зарубежных спонсоров, включая ЕС.

Президент России отдельно отметил, что украинские власти не проводят выборы в стране и одновременно пытаются препятствовать избирательному процессу в России.

«Украинская верхушка не спешит проводить выборы, как известно, но и нам пытается помешать», — отметил Путин.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла проводить выборы на Украине, пока продолжаются боевые действия. Среди основных проблем он назвал миллионы украинских граждан, которые находятся за пределами страны.