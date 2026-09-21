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Опубликовано 21 сентября, 19:26

Гознак планирует увеличить выпуск пятиграммовых золотых слитков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / itti ratanakiranaworn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / itti ratanakiranaworn

Гознак намерен увеличить выпуск золотых слитков весом пять граммов — новые партии раскупают всего за два-три дня. Об этом во время общения с ТАСС рассказал гендиректор компании Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума.

«Гознак начал продавать золотые пятиграммовые слитки в июне этого года. Хочу сказать, что спрос на них впечатляет. В первые месяцы мы скорее присматривались к этому формату, и результат превзошёл наши ожидания», — подчеркнул Трачук.

Продажи пятиграммовых слитков стартовали в июне 2026 года. Уже спустя месяц сделки с ними составили 20% от общего числа покупок слитков в сервисе «Гознак.Инвестиции». По словам главы компании, слитки раскупают спустя два-три дня после появления очередной партии в продаже. В связи с этим планируется нарастить производство таких слитков.

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Ранее Life.ru писал, что Центральный банк Нидерландов (DNB) перевёл из США и Канады в Великобританию 86 тонн золота на фоне «геополитических волнений». DNB пошёл на этот шаг после призывов европейских политиков вернуть золотые резервы из США. Центробанк заявил, что решение продиктовано подготовкой к кризису.

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Виталий Приходько
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