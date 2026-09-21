ГП потребовала признать 13 националистов Прибалтики пособниками нацистов

Генпрокуратура России направила в суд заявление с требованием признать 13 прибалтийских националистов и пять организаций пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Речь идёт о представителях националистических формирований Латвии, Литвы и Эстонии. Их имена, а также названия пяти организаций приведены в направленном в суд заявлении.

По данным Генпрокуратуры, в основу обращения легли архивные материалы. Ведомство утверждает, что после нападения Германии на СССР прибалтийские националисты привлекались к карательным операциям на оккупированных территориях.

Согласно представленным материалам, эти действия были направлены в том числе против мирного населения и советских военнопленных. Теперь изложенным в заявлении обстоятельствам предстоит дать юридическую оценку суду.

Ранее Life.ru писал о решении суда по делу нациста Гельмута Оберландера, которого признали виновным в убийстве более трёх тысяч советских граждан. Следствие установило, что он участвовал в карательных операциях против мирных жителей и военнопленных.