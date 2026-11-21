Американские физики впервые экспериментально подтвердили местоположение участника с помощью квантовой запутанности. Разработка может защитить цифровые системы от мошенников и хакеров.

Эксперимент провели специалисты Национального института стандартов и технологий США (NIST) в городе Боулдер, штат Колорадо. Результаты исследования 18 ноября опубликовали в журнале Nature.

Учёные разместили две проверочные станции на расстоянии 195 метров друг от друга и соединили их кабелями и оптоволокном. Одна из установок создавала пары квантово-запутанных фотонов, оставляя одну частицу у себя и отправляя вторую участнику эксперимента.

Одновременно обе станции передавали случайные последовательности чисел. Получив информацию, участник должен был выполнить вычисление, измерить поляризацию фотона и отправить результат обратно. По времени прохождения сигналов установки определяли, действительно ли он находится в заданной области.

Защиту от обмана обеспечивали свойства квантовой механики. Скопировать неизвестное квантовое состояние без нарушения исходных корреляций невозможно, а попытка подделать ответы могла быть обнаружена с помощью специального теста Белла. Дополнительным ограничением для потенциальных злоумышленников становилась скорость распространения сигналов.

Осенью 2024 года исследователи провели 335 проверок за два дня, почти все завершились успешно. Благодаря новой технологии объём области, в пределах которой подтверждалось местоположение участника, оказался примерно в 4,5 раза меньше, чем при сопоставимом классическом методе.

В перспективе такую систему можно будет использовать для защиты банковских операций, доступа к конфиденциальной информации и управления критически важной инфраструктурой. Однако до практического внедрения технологии, по оценке исследователей, может пройти более десяти лет.

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