GPS пропал — маршрут остался: В Госдуме оценили навигатор, которому достаточно камеры

Транспорт должен сохранять возможность безопасного движения даже при сбоях GPS и мобильного интернета, поэтому требования к резервным системам навигации стоит закрепить на законодательном уровне. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Антон Немкин, комментируя появление в России навигатора, способного определять местоположение автомобиля с помощью камеры смартфона.

Технологии навигации без GPS и мобильного интернета могут стать важным инструментом обеспечения устойчивости транспортной системы в условиях ограничения связи. Антон Немкин Депутат Госдумы, первый зампред комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту

По словам Немкина, новая разработка определяет координаты автомобиля, сопоставляя изображение с камеры с заранее загруженной базой дорожных ориентиров. Все вычисления происходят непосредственно на устройстве, без обращения к внешним серверам. Благодаря этому машина потенциально может продолжать движение по маршруту даже при отсутствии спутникового сигнала и мобильной связи.

Однако депутат подчеркнул, что камерную навигацию нельзя считать полноценной заменой GPS. Её точность зависит от освещения, видимости дорожных ориентиров и актуальности сохранённых данных. Снегопад, туман, сильный дождь, темнота или изменения дорожной обстановки способны затруднить определение местоположения. Кроме того, при длительной работе без внешних сигналов могут накапливаться ошибки.

Поэтому, считает Немкин, возможности подобных технологий необходимо проверять в ходе независимых испытаний при разных погодных условиях и на протяжённых маршрутах. Особенно важна резервная навигация для общественного транспорта, беспилотников и перевозок жизненно необходимых грузов. При сбоях спутниковой геолокации такие системы помогут определять местоположение автобусов, выполнять задачи беспилотных аппаратов и поддерживать устойчивость доставки медикаментов, продовольствия и топлива.

Вместе с тем депутат напомнил, что определение координат — лишь одна из составляющих транспортной безопасности. Автономная навигация не заменяет связь, обнаружение препятствий и механизмы управления при нештатных ситуациях.

«На мой взгляд, целесообразно закреплять требования к резервированию навигации на нормативном уровне, но не устанавливать единую технологию для всех видов транспорта», — заявил Немкин.

Он пояснил, что нормативы должны учитывать тип транспортного средства, характер перевозимых грузов, условия эксплуатации и возможные последствия отказа оборудования. Для наиболее ответственных систем необходимо предусмотреть проверку работы при потере основного источника координат, перехода на резервный режим и действий при отказе обеих систем.

Следующим шагом, по мнению депутата, должны стать единые методики оценки точности и надёжности, независимые испытания и пилотные проекты на городских маршрутах, в логистике и при эксплуатации беспилотников. При этом резервные решения должны быть действительно независимыми друг от друга, иначе один сбой способен вывести из строя сразу несколько систем.

«Стратегическая задача состоит не в замене GPS одной альтернативой, а в создании многослойной навигационной инфраструктуры, способной сохранять работоспособность при различных типах сбоев», — заключил Немкин.

Напомним, российская компания «Мегаполис ИТ» представила навигационную систему MegaVPS, способную определять местоположение автомобиля без GPS, ГЛОНАСС и интернета. Для работы достаточно обычного смартфона с камерой и заранее загруженной базы визуальных ориентиров. По словам разработчиков, система определяет начальные координаты за одну-пять секунд, после чего отслеживает движение машины и подсказывает маршрут. Пока базы ориентиров подготовлены для Москвы и Казани, а само приложение уже доступно в RuStore.