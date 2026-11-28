Выброшенная красная куртка помогла московским следователям раскрыть вооружённое ограбление банка спустя 11 лет. Преступник похитил более девяти миллионов рублей и скрылся, однако оставленные на одежде следы ДНК в итоге вывели правоохранителей на подозреваемого. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Нападение произошло 10 июля 2015 года в отделении банка на Варшавском шоссе. Мужчина в красной куртке и с капроновым чулком на голове вошёл в помещение, когда посетителей уже не было. Угрожая сотрудницам пистолетом, он заставил одну из них открыть кассовое помещение и сейф, после чего забрал деньги в разных валютах на общую сумму свыше девяти миллионов рублей.

Скрываясь с места преступления, грабитель снял приметную куртку и выбросил её в одном из ближайших дворов. Оперативники обнаружили одежду, а криминалисты выделили биологические следы и внесли полученный генетический профиль в федеральную базу данных.

Совпадение удалось установить только спустя 11 лет. ДНК оказалась идентична образцу 56-летнего мужчины, который в тот момент отбывал наказание в колонии Тверской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Дополнительным доказательством стали записи камер видеонаблюдения. Судебно-портретная экспертиза подтвердила сходство человека на кадрах с обвиняемым, а одна из сотрудниц банка смогла опознать нападавшего даже спустя столько лет.

Мужчине предъявили обвинение в разбое в особо крупном размере. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд. Обвиняемый находится под стражей.

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