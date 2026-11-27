Золотые украшения на сумму более 14,3 миллиона рублей похитили из ломбарда в Ярославле. Злоумышленники проникли в помещение через потолок, спустившись внутрь на верёвке, а затем вскрыли три сейфа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Кража произошла в ночь на 23 ноября в торговом центре «Альтаир» на Ленинградском проспекте. Целью преступников стал ломбард, расположенный при ювелирном магазине Sunlight.

Добычей налётчиков стали золотые изделия, которые посетители оставили в качестве залога. Общая стоимость похищенного превысила 14,3 миллиона рублей. После кражи злоумышленники скрылись. В настоящее время полиция устанавливает их личности и разыскивает участников ограбления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Обстоятельства проникновения в помещение и маршрут отхода преступников устанавливаются.

Ранее в Москве женщина под видом обычной покупательницы похитила золотые украшения из церковной лавки, воспользовавшись невнимательностью продавца. Подозреваемую впоследствии задержали в Воронежской области.