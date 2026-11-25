Группа «Градусы» перенесла концерт в Екатеринбурге с 26 ноября на 20 февраля 2027 года. Об изменениях в гастрольном графике музыканты сами сообщили в своём официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Нам искренне жаль, что так получилось. Мы очень ждали встречи с вами и понимаем, что многие уже построили свои планы», — говорится в обращении.

Однако далеко не все зрители спокойно восприняли эту новость. В комментариях многие пользователи выразили возмущение тем, что узнали о переносе выступления лишь накануне. Некоторые из них специально приехали в уральскую столицу заблаговременно ради встречи с любимыми исполнителями.

Представители концерт-холла «Свобода», где должно было состояться мероприятие, также подчеркнули, что изменение даты произошло по независящим от площадки причинам. Все приобретённые ранее билеты останутся действительными.

Коллектив «Градусы» был основан в Ставрополе в 2008 году. Широкую популярность поп-рок-группе принесли композиции «Режиссёр», «Кто ты» и «Голая».

Ранее, 28 октября, стало известно, что Лариса Долина лишилась концертов сразу в пяти городах. Выступление в Санкт-Петербурге окончательно отменили, а шоу в Москве, Брянске, Коломне и Обнинске перенесли на 2027 год. По данным Mash, причиной стали низкие продажи билетов. При этом изменения в гастрольном графике не затронули театральную деятельность артистки. В декабре запланировано пять спектаклей с её участием.