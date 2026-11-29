Президент России Владимир Путин провёл на международной конференции AI Journey больше времени, чем предусматривал его рабочий график. Как объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие вызвало неподдельный интерес у российского лидера.

«График сильно плывёт, сильно задержались, но ему действительно интересно, это важно», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Песков добавил, что глава государства не пожалел времени на знакомство с разработками в области искусственного интеллекта. Между тем после конференции президента ждало множество дел в Кремле.