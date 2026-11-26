Владимир Путин предложил дать владельцам смартфонов возможность самостоятельно выбирать модели искусственного интеллекта. С такой инициативой президент России выступил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По мнению главы государства, специальное диалоговое окно должно появиться во всех мобильных операционных системах, представленных в стране. В перечень доступных пользователям приложений необходимо включить и отечественные разработки.

Напомним, 26 ноября Путин прибыл на международную конференцию AI Journey 2026, которая продлится в Москве три дня. Главным гостем мероприятия стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Перед выступлением лидеры должны были ознакомиться с последними технологическими достижениями. Ещё накануне в Кремле руководители двух стран обсудили перспективы взаимодействия в высокотехнологичных отраслях. Одним из направлений дальнейшего сотрудничества станет развитие нейросетей.