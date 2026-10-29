Граната, ксива ЦРУ и шпионская техника: Россиянина из базы Интерпола поймали у границы США
Россиянина с гранатой и поддельной ксивой ЦРУ поймали у границы США в Мексике
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В мексиканском городе Тихуана, расположенном рядом с границей США, задержали 43-летнего гражданина России по имени Иван. При досмотре его автомобиля правоохранители обнаружили осколочную гранату, поддельные документы ЦРУ и электронное оборудование, предположительно, предназначенное для шпионской деятельности.
Мужчина передвигался на чёрном внедорожнике Chevrolet Suburban. Внимание полиции он привлёк после того, как превысил допустимую скорость. Сотрудники правоохранительных органов остановили машину для проверки документов.
Во время досмотра у россиянина нашли не только гранату и фальшивое удостоверение американского Центрального разведывательного управления, но и несколько электронных устройств. Среди изъятого также оказалась камера с эмблемой мексиканской разведки.
После задержания мужчину вместе с обнаруженными предметами передали Федеральной прокуратуре Мексики. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что россиянин находится в международном розыске по линии Интерпола. Запросы на его задержание поступили от России и США. При этом причины розыска и характер возможных обвинений пока не раскрываются.
Ранее Life.ru сообщал о задержании в Парагвае россиянина, который пытался выдать себя за гражданина Мексики. Мужчина предъявил в банке подозрительное удостоверение личности, однако биометрическая проверка установила, что перед сотрудниками находится 54-летний гражданин РФ Александр Малинко. К проверке подключили Интерпол, но действующих международных ордеров на его арест не обнаружили.