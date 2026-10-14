В Парагвае россиянина задержали за попытку выдать себя за мексиканца

В Парагвае задержали 54-летнего гражданина России, который предъявил подозрительное удостоверение личности при попытке изменить данные банковского счёта. Об этом сообщила полиция страны.

Фальшивое удостоверение личности россиянина. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dirección de Policía del Departamento Central

Мужчину задержали 12 октября в полдень в отделении банка в районе Сан-Блас города Ита. Сотрудники финансового учреждения обратили внимание на нарушения в защитных элементах документа, предъявленного для проведения банковских операций, и вызвали полицию. Задержанный представился гражданином Мексики по имени Дэвид Браун Уолл, которому якобы 48 лет. Однако биометрическая система идентификации CABIS определила его как Александра Малинко, гражданина России в возрасте 54 лет.

При задержании полицейские изъяли мобильный телефон и удостоверение личности, подлинность которого вызвала подозрения. После проверки документов мужчину доставили в полицейский участок. К делу подключили подразделение Интерпола, чтобы проверить, есть ли в отношении задержанного международные ордера на арест. Согласно предоставленным данным, таких ордеров не обнаружили.

Материалы передали в прокуратуру. По распоряжению прокурора Алехандры Веры россиянин должен оставаться в распоряжении следствия. Его также направили в Департамент идентификации Национальной полиции для проведения дактилоскопической экспертизы. Расследование ведётся по подозрению в изготовлении недостоверных документов. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Болгарии на срок до 40 суток арестовали 40-летнего россиянина Анзора Унежева, которого с 2020 года разыскивали по линии Интерпола. На родине мужчину обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия и организации деятельности экстремистской группировки. Унежева задержали 10 октября возле приграничного села Сладун в муниципалитете Свиленград. В Болгарию он прибыл из Турции, где, по собственным словам, проживает уже 19 лет и получил политическое убежище. По совокупности предъявленных обвинений мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.