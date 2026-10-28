Украинские военные минируют тела погибших солдат и мирных жителей, превращая их в смертельно опасные ловушки для тех, кто пытается забрать останки. Об этом РИА «Новости» рассказал инструктор по боевой подготовке Московского военного округа с позывным Сапсан, подчеркнув, что подобные случаи встречаются на разных участках фронта с февраля 2022 года.

Военнослужащий пояснил, что под тела погибших могут подкладывать гранаты. Кроме того, по его словам, украинские подразделения устраивают ловушки во время эвакуации гражданского населения, создавая дополнительную угрозу для спасателей и местных жителей.

Сапсан утверждает, что сталкивался с подобными действиями противника на нескольких направлениях. За время службы он побывал на харьковском, луганском, донецком и запорожском участках фронта, участвовал в боях за Волноваху, Степное, Сладкое и Работино. Впоследствии получил ранение и был отмечен государственными наградами.

Отдельно инструктор обвинил ВСУ в применении хлорпикрина — токсичного химического вещества, запрещённого к использованию в качестве химического оружия. По словам Сапсана, его используют для обработки позиций и беспилотников. Также он заявил о случаях отравления воды.

Военнослужащий подчеркнул, что подобные угрозы касаются не только участников боевых действий, но и гражданского населения. Именно поэтому российским бойцам приходится сохранять повышенную осторожность даже при выполнении эвакуационных задач.