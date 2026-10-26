МО РФ: ВСУ дистанционно минируют дороги к Алёшкам, чтобы сорвать эвакуацию людей

Украинские военные дистанционно минируют подъездные пути к Алёшкам в Херсонской области, чтобы помешать эвакуации мирных жителей и доставке гуманитарных грузов. Для этого, по данным Минобороны России, ВСУ используют беспилотники, которые сбрасывают на дороги мины и другие взрывоопасные предметы.

«Украинские войска беспилотниками дистанционно минируют подъездные пути с целью недопущения эвакуации мирного населения и блокирования доставки в населенный пункт продовольствия, медикаментов и социально значимых товаров», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Подразделения группировки войск «Днепр» ежедневно обследуют основные дороги к городу и очищают их от опасных предметов. По информации Минобороны, только за последнюю неделю российские военные обезвредили более 300 мин и других взрывоопасных предметов.

В ведомстве также утверждают, что с 19 октября по Алёшкам и подъездным путям к ним было нанесено 18 артиллерийских и более 120 ударов с применением беспилотников. В Минобороны считают, что украинская сторона намеренно препятствует передвижению транспорта.

Сообщение прозвучало накануне запланированной гуманитарной операции. Россия и Украина согласовали временное прекращение огня в районе Алёшек с 04:00 мск 27 октября. Договорённость предусматривает доставку необходимых грузов и организацию безопасного выезда жителей.

Ранее Life.ru рассказывал о призыве уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой обеспечить жителям Алёшек добровольный выбор. Омбудсмен выступила против принудительной эвакуации семей с детьми. Кроме того, американская сторона подготовила подробный план гуманитарного перемирия. По словам советника первой леди США Марка Бекмана, порядок проведения операции расписан практически поминутно.