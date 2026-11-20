Гранды сошлись уже в четвертьфинале: Кто с кем сыграет в плей-офф Лиги наций
Определились все четыре пары четвертьфинала Лиги наций сезона-2026/27
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Сборная Испании встретится с Францией в четвертьфинале футбольной Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. Соперники определились по итогам жеребьёвки, состоявшейся 20 ноября.
Церемония прошла в швейцарском Ньоне. Помимо испанцев и французов, за выход в полуфинал поборются ещё шесть национальных команд.
Все пары четвертьфинала Лиги наций:
- Испания — Франция;
- Норвегия — Англия;
- Нидерланды — Португалия;
- Бельгия — Германия.
Первые четвертьфинальные встречи запланированы на 25–27 марта 2027 года. Ответные матчи состоятся с 28 по 30 марта. Победители четырёх противостояний получат путёвки в финальную стадию турнира, которая пройдёт в июне.
Действующим обладателем трофея остаётся сборная Португалии. В финале предыдущего розыгрыша португальцы обыграли Испанию в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное и дополнительное время.
Ранее Life.ru сообщал, что определились все восемь участников плей-офф Лиги наций. Последнюю путёвку в четвертьфинал завоевала Норвегия, которая обыграла Данию со счётом 3:2. Решающий гол с пенальти на 96-й минуте забил Эрлинг Холанд.
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