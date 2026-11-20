Сборная Испании встретится с Францией в четвертьфинале футбольной Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. Соперники определились по итогам жеребьёвки, состоявшейся 20 ноября.

Церемония прошла в швейцарском Ньоне. Помимо испанцев и французов, за выход в полуфинал поборются ещё шесть национальных команд.

Все пары четвертьфинала Лиги наций:

Испания — Франция;

Норвегия — Англия;

Нидерланды — Португалия;

Бельгия — Германия.

Первые четвертьфинальные встречи запланированы на 25–27 марта 2027 года. Ответные матчи состоятся с 28 по 30 марта. Победители четырёх противостояний получат путёвки в финальную стадию турнира, которая пройдёт в июне.

Действующим обладателем трофея остаётся сборная Португалии. В финале предыдущего розыгрыша португальцы обыграли Испанию в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное и дополнительное время.

Ранее Life.ru сообщал, что определились все восемь участников плей-офф Лиги наций. Последнюю путёвку в четвертьфинал завоевала Норвегия, которая обыграла Данию со счётом 3:2. Решающий гол с пенальти на 96-й минуте забил Эрлинг Холанд.