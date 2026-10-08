Границу не провести: Почему обучение в детсадах останется даже после нового ФГОС

Обучение детей в российских детских садах не отменят после обновления федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Как объяснила 360.ru эксперт Минпросвещения, детский психолог Наталья Селукова, получение новых знаний останется частью воспитательного процесса.

По словам специалиста, в дошкольном возрасте невозможно провести чёткую границу между воспитанием и обучением. Ребёнок одновременно узнаёт об окружающем мире, осваивает правила поведения и приобретает необходимые навыки. Причём происходит это не только во время организованных занятий, но и в повседневном общении с педагогами.

Основным способом освоения информации в детсаду остаётся игра. Именно через неё воспитанники знакомятся с новыми понятиями и учатся взаимодействовать с окружающими. При этом федеральная образовательная программа учитывает возраст и индивидуальные особенности каждого малыша.

Селукова пояснила, что обновляемый ФГОС предусматривает создание среды, в которой дети постепенно осваивают социальные нормы, культурные традиции и базовые жизненные ценности. Получение знаний при этом не исчезает из программы, а становится неотъемлемой частью общего развития. Такой подход применяется с раннего возраста и сохраняется вплоть до подготовки к школе.

Таким образом, речь идёт не об отказе от образовательной составляющей, а о её сочетании с воспитанием. По мнению психолога, попытка искусственно разделить эти направления не соответствует тому, как устроена повседневная жизнь дошкольников.

Ранее Life.ru сообщал, что министр просвещения Сергей Кравцов выступил против превращения детсадов в подготовительные курсы перед первым классом. Глава ведомства объяснил, что в дошкольном возрасте особенно важны игры, чтение сказок и общение со сверстниками.