В Эстонии начали собирать подписи за сохранение возможности посещать Россию после закрытия пограничных переходов. Инициаторы обращения призывают власти предусмотреть исключения для людей, которым необходимо решать неотложные семейные вопросы. Об этом сообщает портал Delfi.

Авторы петиции предлагают разрешить пересечение границы по гуманитарным обстоятельствам. Речь прежде всего идёт о поездках к пожилым и тяжелобольным родственникам, нуждающимся в помощи. Кроме того, гражданам Эстонии хотят гарантировать возможность беспрепятственно вернуться домой с российской территории.

В обращении подчёркивается, что вопросы национальной безопасности не должны полностью исключать учёт интересов семей. По мнению организаторов сбора подписей, забота о безопасности государства не должна ущемлять конституционные права граждан, препятствовать поддержанию родственных связей и игнорировать гуманитарные обстоятельства.

По состоянию на понедельник, 23 ноября, обращение поддержали почти 1,9 тысячи человек.

Ранее Life.ru сообщал, что мэр Нарвы выступил против полного закрытия российско-эстонской границы. Градоначальник предупредил, что ограничения затруднят поездки к родственникам, особенно если речь идёт об уходе за пожилыми людьми, похоронах или других срочных семейных обстоятельствах. Он также предложил предусмотреть гуманитарные исключения.