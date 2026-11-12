Гражданин Белоруссии получил ранения в результате атаки беспилотника в Брянской области. Пострадавшего госпитализировали в Злынковскую центральную районную больницу. Об этом Sputnik Беларусь сообщили в пресс-службе МИД республики.

По информации белорусского внешнеполитического ведомства, мужчина находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь. Его состояние оценивается как стабильное.

Обстоятельства нападения и характер полученных травм пока не уточняются.

Это не первый случай ранения граждан Белоруссии при атаках дронов в Брянской области. В октябре в регионе несколько раз подвергались ударам грузовые автомобили с белорусскими номерами. После одного из таких происшествий Минск направил Киеву ноту протеста.