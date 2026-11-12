Гражданин Белоруссии пострадал при атаке ВСУ в Брянской области
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Гражданин Белоруссии получил ранения в результате атаки беспилотника в Брянской области. Пострадавшего госпитализировали в Злынковскую центральную районную больницу. Об этом Sputnik Беларусь сообщили в пресс-службе МИД республики.
По информации белорусского внешнеполитического ведомства, мужчина находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь. Его состояние оценивается как стабильное.
Обстоятельства нападения и характер полученных травм пока не уточняются.
Это не первый случай ранения граждан Белоруссии при атаках дронов в Брянской области. В октябре в регионе несколько раз подвергались ударам грузовые автомобили с белорусскими номерами. После одного из таких происшествий Минск направил Киеву ноту протеста.
Ранее Life.ru сообщал о тяжёлом ранении гражданки Белоруссии при атаке беспилотника на грузовик в Брянской области. Женщине потребовалась операция с ампутацией конечностей. В белорусском МИД тогда заявили, что рассматривают произошедшее как попытку обострения ситуации в регионе.