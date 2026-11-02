Остановить массовые протесты в Европе без силового вмешательства можно только через серьёзные реформы и выборы, которые позволят гражданам самостоятельно определить будущее своих стран. Однако Германия оказалась глубоко расколота между сторонниками экономического развития и расширения социальной поддержки. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Поводом для комментария стали масштабные молодёжные выступления, охватившие более 30 немецких городов. Демонстранты потребовали сократить оборонные расходы и направить освободившиеся средства на социальные нужды, прежде всего образование. Прозвучали и призывы к отставке канцлера Фридриха Мерца. Некоторые акции сопровождались столкновениями с полицией.

По мнению Рара, попытки подавить недовольство чрезвычайными мерами способны лишь усугубить ситуацию. Жёсткие действия властей могут спровоцировать ещё большую агрессию и сопротивление населения.

Главная проблема заключается в противоречиях между политическими силами. Правые выступают за развитие производства, создание рабочих мест и увеличение заработков. Левые, напротив, предлагают расширять социальные программы, перераспределяя средства от обеспеченных граждан к малоимущим.

«Как здесь примирить правые и левые силы? Только через выборы, чтобы население само решило, чего они хотят», — подчеркнул политолог.

Эксперт считает, что значительная часть европейцев склоняется к сохранению социальных гарантий, опасаясь падения уровня жизни. Поэтому властям придётся искать компромисс между экономическими преобразованиями и поддержкой населения.