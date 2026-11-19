«Греховодник» и «Интервент»: Радио Судного дня заговорило в день исторического саммита
УВБ-76 передала слова «Греховодник» и «Интервент» в день саммита трёх держав
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Загадочная радиостанция УВБ-76 дважды вышла в эфир с кодовыми сообщениями в день встречи лидеров России, США и Китая. В радиограммах прозвучали слова «ГРЕХОВОДНИК» и «ИНТЕРВЕНТ».
Первую передачу наблюдатели зафиксировали 19 ноября в 10:56 по московскому времени. В эфире коротковолновой станции, также известной под названием «Жужжалка», прозвучала последовательность: «НЖТИ 39453 ГРЕХОВОДНИК 3254 4627».
Спустя всего 36 минут последовал ещё один сеанс связи. В 11:32 мск станция передала вторую комбинацию: «НЖТИ 03819 ИНТЕРВЕНТ 5604 1639».
Активность УВБ-76 пришлась на день трёхстороннего саммита России, Соединённых Штатов и Китая в Шэньчжэне. Участниками встречи стали президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.
УВБ-76 известна характерным монотонным сигналом, который периодически прерывается голосовыми передачами. Такие сообщения обычно содержат буквенные обозначения, группы цифр и отдельные кодовые слова, смысл которых публично не раскрывается.
Подобная активность наблюдалась и раньше. Радиостанция неоднократно передавала несколько сообщений в течение одного дня, причём некоторые из них совпадали по времени с крупными международными событиями.
Ранее Life.ru сообщал, что 16 ноября Радио Судного дня передало радиограмму со словом «ЗИМОСТОЙКИЙ». Значение этой комбинации также осталось неизвестным. В публикации отмечалось, что станция продолжает регулярно выходить в эфир с необычными голосовыми сообщениями.