Загадочная радиостанция УВБ-76 дважды вышла в эфир с кодовыми сообщениями в день встречи лидеров России, США и Китая. В радиограммах прозвучали слова «ГРЕХОВОДНИК» и «ИНТЕРВЕНТ».

Первую передачу наблюдатели зафиксировали 19 ноября в 10:56 по московскому времени. В эфире коротковолновой станции, также известной под названием «Жужжалка», прозвучала последовательность: «НЖТИ 39453 ГРЕХОВОДНИК 3254 4627».

Спустя всего 36 минут последовал ещё один сеанс связи. В 11:32 мск станция передала вторую комбинацию: «НЖТИ 03819 ИНТЕРВЕНТ 5604 1639».

Активность УВБ-76 пришлась на день трёхстороннего саммита России, Соединённых Штатов и Китая в Шэньчжэне. Участниками встречи стали президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

УВБ-76 известна характерным монотонным сигналом, который периодически прерывается голосовыми передачами. Такие сообщения обычно содержат буквенные обозначения, группы цифр и отдельные кодовые слова, смысл которых публично не раскрывается.

Подобная активность наблюдалась и раньше. Радиостанция неоднократно передавала несколько сообщений в течение одного дня, причём некоторые из них совпадали по времени с крупными международными событиями.