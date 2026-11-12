Радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня, передала новое загадочное сообщение на фоне визита американских переговорщиков в Москву. В эфире прозвучало слово «БЕСОСПОР», следует из данных Telegram-канала «УВБ-76 логи», отслеживающего активность станции.

Сигнал зафиксировали 12 ноября в 12:53 по московскому времени. Полностью радиограмма выглядела следующим образом: «НЖТИ 83816 БЕСОСПОР 6990 2692». Значение кодового слова и сопровождающих его цифр неизвестно.

Примечательно, что сообщение прозвучало в день переговоров президента России Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. Перед основной встречей помощник российского лидера Юрий Ушаков уже провёл предварительные консультации с делегацией США.

УВБ-76 работает на коротковолновой частоте 4625 кГц. Большую часть времени станция передаёт монотонный жужжащий сигнал, который периодически прерывается голосовыми сообщениями с необычными словами и наборами цифр. Их назначение официально не раскрывается.

Активность радиостанции уже совпадала с крупными международными событиями. Так, 9 ноября, накануне переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, в эфире прозвучали сразу четыре слова: «ЗЕВОСТОРГ», «ЗЛОСЛОВЬЕ», «КВАСОСТОЛ» и «СМАКОБОЛ». При этом подтверждений связи радиограмм с дипломатическими событиями нет.