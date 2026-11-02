Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня, утром 2 ноября передала новую шифровку. На этот раз в эфире прозвучало слово «ДУЧЕ», которое ассоциируется с титулом итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Полная комбинация выглядела так: «НЖТИ 60767 ДУЧЕ 2152 8370». Среди привычного набора букв и цифр внимание привлекло именно кодовое слово, имеющее вполне конкретное историческое значение.

Термин «дуче» в переводе с итальянского означает «вождь» или «лидер». Его использовали ещё во времена объединения Италии в XIX веке, однако наибольшую известность он получил благодаря Муссолини, возглавлявшему итальянскую Национальную фашистскую партию.

УВБ-76 работает на частоте 4625 кГц ещё с советских времён. Большую часть эфира занимает монотонное жужжание, которое периодически прерывается голосовыми сообщениями с необычными словами и цифровыми комбинациями. Из-за этой особенности радиостанцию также называют «Жужжалкой».