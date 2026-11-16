Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, получившая прозвище Радио Судного дня, передала очередное необычное сообщение. На этот раз в эфире прозвучало кодовое слово «ЗИМОСТОЙКИЙ».

Содержание новой радиограммы пока остаётся загадкой. Значение переданного слова неизвестно, как и его возможная связь с какими-либо событиями.

УВБ-76 работает на частоте 4625 кГц. Большую часть времени станция транслирует монотонное жужжание, которое периодически прерывается голосовыми сообщениями с наборами цифр и необычных слов. Радиостанция известна ещё с советских времён. Её назначение официально не раскрывается, хотя исследователи радиосвязи предполагают, что передачи могут использоваться для служебного обмена зашифрованными сообщениями.

Ранее Life.ru сообщал, что 12 ноября Радио Судного дня передало загадочное слово «БЕСОСПОР». Сигнал зафиксировали в 12:53 по московскому времени, а полная радиограмма выглядела как «НЖТИ 83816 БЕСОСПОР 6990 2692». Передача совпала по времени с переговорами Владимира Путина и американской делегации в Кремле.