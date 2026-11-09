Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или Радио Судного дня, утром 9 ноября дважды прервала привычный монотонный сигнал необычными сообщениями. В эфире прозвучали слова «Зевосторг» и «Злословье», следует из данных Telegram-канала, отслеживающего активность станции.

Первую передачу зафиксировали в 11:02 по московскому времени. Радиостанция передала комбинацию: «НЖТИ 44702 ЗЕВОСТОРГ 2751 2830».