Радио Судного дня передало загадочные слова «Зевосторг» и «Злословье»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или Радио Судного дня, утром 9 ноября дважды прервала привычный монотонный сигнал необычными сообщениями. В эфире прозвучали слова «Зевосторг» и «Злословье», следует из данных Telegram-канала, отслеживающего активность станции.
Первую передачу зафиксировали в 11:02 по московскому времени. Радиостанция передала комбинацию: «НЖТИ 44702 ЗЕВОСТОРГ 2751 2830».
Спустя 40 минут, в 11:42 мск, в эфире прозвучало второе сообщение. На этот раз слушатели услышали последовательность: «НЖТИ 05030 ЗЛОСЛОВЬЕ 6979 9692».
Ранее Life.ru сообщал, что Радио Судного дня передало загадочное слово «Подпухлый». А до этого, 2 ноября, диктор передал сообщение «ДУЧЕ».