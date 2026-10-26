Радио Судного дня передало загадочное слово «боевосбой»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня, передала в эфир новое сообщение с необычным словом. Сигнал зафиксировали 26 октября в 12:36 по московскому времени, сообщает ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.
«НЖТИ 98280 БОЕВОСБОЙ 5674 9943», — говорится в сообщении.
УВБ-76 работает на коротковолновой частоте 4625 кГц. Большую часть времени радиостанция транслирует характерное жужжание, которое периодически прерывается голосовыми сообщениями с кодовыми словами и числовыми комбинациями.
22 октября Радио Судного дня дважды выходило в эфир, передав слова «метрит» и «неприятный». Первое сообщение прозвучало в 12:36 мск, второе — в 14:14. А 19 октября на УВБ-76 зафиксировали семиминутный сбой генератора сигнала после двух загадочных сообщений. Тогда станция передала слова «утесотрап» и «омутовкус», после чего характерные импульсы исчезли на семь минут.
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