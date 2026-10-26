Радио Судного дня передало загадочное слово «боевосбой»

Радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня, передала в эфир новое сообщение с необычным словом. Сигнал зафиксировали 26 октября в 12:36 по московскому времени, сообщает ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

«НЖТИ 98280 БОЕВОСБОЙ 5674 9943», — говорится в сообщении.

УВБ-76 работает на коротковолновой частоте 4625 кГц. Большую часть времени радиостанция транслирует характерное жужжание, которое периодически прерывается голосовыми сообщениями с кодовыми словами и числовыми комбинациями.