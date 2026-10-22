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Регион
Опубликовано 22 октября, 15:28

Радио Судного дня дважды вышло в эфир и выдало неприятное послание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enrique Ramos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enrique Ramos

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня, вновь прервала привычное жужжание необычным голосовым сообщением. На этот раз в эфире прозвучало слово «метрит». Передачу зафиксировали 22 октября в 12:36 по московскому времени, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

«НЖТИ 75357 МЕТРИТ 8263 6001», — говорится в опубликованной последовательности.

Также поступило второе сообщение, оно появилось в 14:14 мск. На этот раз радиостанция передала: «НЖТИ 09446 НЕПРИЯТНЫЙ 0764 9737».

Что означают эти слова и цифровые последовательности, неизвестно. Радиостанция УВБ-76 десятилетиями привлекает внимание радиолюбителей характерным жужжащим сигналом, который время от времени прерывается голосовыми сообщениями.

Радио Судного дня прогремело загадочным «блицотипом»
Радио Судного дня прогремело загадочным «блицотипом»

Ранее радиостанция Судного дня передала в эфир слова «Пробоина» и «Балокрот». Назначение этих сообщений и значение кодовых слов официально не раскрываются. УВБ-76 известна непрерывным характерным жужжанием, которое периодически прерывается голосовыми передачами с наборами букв, цифр и отдельных слов.

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Наталья Афонина
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