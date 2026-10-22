Радио Судного дня дважды вышло в эфир и выдало неприятное послание

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня, вновь прервала привычное жужжание необычным голосовым сообщением. На этот раз в эфире прозвучало слово «метрит». Передачу зафиксировали 22 октября в 12:36 по московскому времени, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

«НЖТИ 75357 МЕТРИТ 8263 6001», — говорится в опубликованной последовательности.

Также поступило второе сообщение, оно появилось в 14:14 мск. На этот раз радиостанция передала: «НЖТИ 09446 НЕПРИЯТНЫЙ 0764 9737».

Что означают эти слова и цифровые последовательности, неизвестно. Радиостанция УВБ-76 десятилетиями привлекает внимание радиолюбителей характерным жужжащим сигналом, который время от времени прерывается голосовыми сообщениями.

Ранее радиостанция Судного дня передала в эфир слова «Пробоина» и «Балокрот». Назначение этих сообщений и значение кодовых слов официально не раскрываются. УВБ-76 известна непрерывным характерным жужжанием, которое периодически прерывается голосовыми передачами с наборами букв, цифр и отдельных слов.