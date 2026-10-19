На радио Судного дня зафиксировали сбой после загадочного сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная как р÷адио Судного дня, 19 октября передала два загадочных сообщения, после чего наблюдатели зафиксировали семиминутный сбой генератора сигнала. Об этом сообщил проект «УВБ-76 логи», отслеживающий работу станции.

Первое сообщение прозвучало в 12:54 по московскому времени. В эфире передали комбинацию «НЖТИ 00774 УТЕСОТРАП 5406 1361». Спустя чуть больше часа, в 14:13, радиостанция вновь вышла на связь. На этот раз слушатели услышали последовательность «НЖТИ 67041 ОМУТОВКУС 4125 7799».

Уже в 14:17 наблюдатели сообщили о сбое генератора КМС. Нарушение продолжалось до 14:24. На опубликованной спектрограмме видно, как характерные повторяющиеся импульсы исчезают, а затем появляются вновь.

Что стало причиной неполадки, пока неизвестно. Также нет подтверждений, что технический сбой связан с переданными незадолго до него кодовыми сообщениями.

УВБ-76 работает на коротковолновой частоте 4625 кГц и большую часть времени передаёт монотонный жужжащий сигнал. Периодически он прерывается голосовыми сообщениями с наборами цифр, букв и необычных слов. Назначение подобных радиограмм официально не раскрывается.

Ранее Life.ru сообщал, что 14 октября радио Судного дня передало сразу три загадочных слова за восемь минут. Тогда в эфире последовательно прозвучали «закопунш», «драпотыл» и «волохлев». Радиолюбители зафиксировали не только сами слова, но и сопровождавшие их цифровые комбинации.