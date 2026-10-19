На радио Судного дня зафиксировали сбой после загадочного сообщения
На радио Судного дня зафиксировали сбой генератора КМС
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Радиостанция УВБ-76, известная как р÷адио Судного дня, 19 октября передала два загадочных сообщения, после чего наблюдатели зафиксировали семиминутный сбой генератора сигнала. Об этом сообщил проект «УВБ-76 логи», отслеживающий работу станции.
Первое сообщение прозвучало в 12:54 по московскому времени. В эфире передали комбинацию «НЖТИ 00774 УТЕСОТРАП 5406 1361». Спустя чуть больше часа, в 14:13, радиостанция вновь вышла на связь. На этот раз слушатели услышали последовательность «НЖТИ 67041 ОМУТОВКУС 4125 7799».
Уже в 14:17 наблюдатели сообщили о сбое генератора КМС. Нарушение продолжалось до 14:24. На опубликованной спектрограмме видно, как характерные повторяющиеся импульсы исчезают, а затем появляются вновь.
Что стало причиной неполадки, пока неизвестно. Также нет подтверждений, что технический сбой связан с переданными незадолго до него кодовыми сообщениями.
УВБ-76 работает на коротковолновой частоте 4625 кГц и большую часть времени передаёт монотонный жужжащий сигнал. Периодически он прерывается голосовыми сообщениями с наборами цифр, букв и необычных слов. Назначение подобных радиограмм официально не раскрывается.
Ранее Life.ru сообщал, что 14 октября радио Судного дня передало сразу три загадочных слова за восемь минут. Тогда в эфире последовательно прозвучали «закопунш», «драпотыл» и «волохлев». Радиолюбители зафиксировали не только сами слова, но и сопровождавшие их цифровые комбинации.
УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или «радио Судного дня», — загадочная российская коротковолновая радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц. Она работает с 1970-х годов и большую часть времени транслирует монотонный жужжащий сигнал, который периодически прерывается голосовыми сообщениями с наборами цифр, букв и необычных слов. Станцию связывают с системой военной радиосвязи, однако точное назначение передаваемых сообщений официально не раскрывается. Несмотря на распространённое название «Радио Судного дня», достоверных подтверждений её связи с российской системой ядерного сдерживания нет.