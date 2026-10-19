«Утесотрап» всему голова: Радиостанция Судного дня передала новую шифровку

Радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня или «Жужжалка», вновь привлекла внимание радиолюбителей загадочным посланием. В понедельник, 19 октября, в её эфире прозвучало необычное кодовое слово «утесотрап». Об этом сообщил ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

Полная комбинация выглядела следующим образом: «НЖТИ 00774 УТЕСОТРАП 5406 1361». Что именно означает переданное слово и сопровождающие его цифры, неизвестно.

УВБ-76 работает на коротковолновой частоте 4625 кГц. Большую часть времени слушатели слышат характерное монотонное жужжание, которое периодически прерывается голосовыми сообщениями с наборами букв, цифр и кодовых слов.

Радиостанция ведёт вещание ещё с советских времён. Её предназначение официально не раскрывается, из-за чего каждое новое сообщение вызывает интерес у энтузиастов, пытающихся разгадать смысл необычных передач.

Ранее Life.ru рассказывал, что 15 октября Радио Судного дня передало сразу пять загадочных слов. Среди них оказались «мнемосхема», «хрупоткач», «сульфосоль», «нокдаун» и «рогожа». Причём два последних прозвучали в одной шифровке.